Милан се срина у дома и трепери за Шампионската лига

Милан ще има изключително тежък финал на сезона в Серия А, след като загуби с 2:3 у дома от Аталанта в двубой от 36-ия кръг. „Росонерите“ остават на четвърто място с 67 точки и все още държат квотата си за Шампионската лига, но преднината им вече изглежда крехка само два кръга преди края на първенството.

Тимът на Масимилиано Алегри записа пета загуба в последните си осем мача, след като между август и февруари беше в серия от 24 срещи без поражение. Допълнително напрежение донесе и слабата форма на Рафаел Леао, който не е отбелязвал гол вече два месеца и беше освиркан от феновете при смяната си след час игра.

Аталанта започна ударно и поведе още в седмата минута чрез Едерсон, а в 29-ата Давиде Дзапакоста удвои аванса на гостите. Малко след почивката Джакомо Распадори направи 3:0 след нова асистенция на Едерсон и това предизвика масово напускане на фенове от трибуните на „Сан Сиро“, насочено срещу ръководството и американските собственици на клуба.

Милан успя само частично да смекчи удара в края. В 88-ата минута Страхиня Павлович намали, а дълбоко в добавеното време Кристофър Нкунку оформи крайното 2:3 от дузпа.

„Не бяхме единни след втория им гол. Жалко е, защото започнахме добре мача. Не очаквахме да изпаднем в подобна ситуация, но все още държим съдбата си в ръце“, заяви след двубоя Алегри.

Милан вече е с равни точки с Рома, който победи Парма с 3:2, а шестият Комо е само на две точки зад тях. Аталанта заема седмо място с 58 точки.

Първенство на Италия по футбол, двубои от 36-ия кръг в Серия А:

Верона-Комо 0:1

Кремонезе-Пиза 3:0

Фиорентина-Дженоа 0:0

Парма-Рома 2:3

Милан-Аталанта 2:3

Днес:

Наполи-Болоня

От събота:

Каляри-Удинезе 0:2

Лацио-Интер 0:3

Лече-Ювентус 0:1

В класирането с 85 точки води Интер, който вече си осигури шампионската титла, пред Наполи със 70, Ювентус с 68, Милан и Рома с по 67 точки, Комо с 65 и други.

