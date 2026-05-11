История в Бундеслигата! Мари-Луизе Ета записа първа победа

Последният мач от 33-ия кръг на Бундеслигата се превърна в момент за историята на европейския футбол. Унион Берлин победи Майнц с 3:1 след два късни гола и донесе първи успех на Мари-Луизе Ета като старши треньор в германския елит. Така тя стана първата жена с победа като наставник в Бундеслигата и първата жена, водила до успех мъжки професионален тим от първите дивизии в Европа.

Двата отбора вече са далеч от опасната зона и до голяма степен доиграват сезона. Майнц е десети с 37 точки, а Унион събра 36 и се изкачи от 13-о на 12-о място.

Срещата вървеше при 1:1 почти до края. Унион поведе в 38-ата минута, когато Альоша Кемлайн демонстрира отлична техника и центрира прецизно към Андрей Илич, а нападателят реализира с удар по земя. Берлинчани бяха по-активният отбор и преди почивката можеха да увеличат преднината си, но Ливан Бурджу пропусна сам срещу Робин Центнер.

Само три минути след началото на второто полувреме Майнц изравни. Шералдо Бекер засече от воле центриране на Пол Небел, а топката се удари в гредата преди да влезе във вратата. Домакините имаха силни минути и дори стигнаха до втори гол, отменен след намеса на ВАР заради засада.

Унион обаче натисна в последните минути. Илич разтресе горната греда, а след това шотландецът Оливър Бърк и Юрунович вкараха в заключителните секунди за крайното 3:1 и историческия успех на Мари-Луизе Ета, която пое отбора на 12 април.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 33-ия кръг на Бундеслигата:

Хамбургер ШФ-Фрайбург 3:2

Кьолн-Хайденхайм 1:3

Майнц-Унион Берлин 1:3

От петък:

Борусия Дортмунд-Айнтрахт Франкфурт 3:2

От събота:

Аугсбург-Борусия Мьонхенгладбах 3:1

Хофенхайм-Вердер Бремен 1:0

РБ Лайпциг-Санкт Паули 2:1

Щутгарт-Байер Леверкузен 3:1

Волфсбург-Байерн Мюнхен 0:1

Байерн е шампион с 86 точки, следван от Борусия Дортмунд със 70 и РБ Лайпциг с 65. По-нататък в класирането Щутгарт и Хофенхайм са с по 61 точки, а Байер Леверкузен е шести с 58.

