История в Бундеслигата! Мари-Луизе Ета записа първа победа
Унион Берлин обърна Майнц в края и вкара жена-треньор в историята на европейския футбол
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Унион Берлин обърна Майнц в края и вкара жена-треньор в историята на европейския футбол
Мари-Луизе Ета поема Унион Берлин в труден момент и пренаписва правилата
Унион натисна мощно, но първото полувреме реши мача за баварците
Германският тим бе в серия от 12 загуби във всички турнири
Спасението дойде в 94-ата минута
Лудогорец загуби с 0:1 от втородивзионния германски Унион Берлин в първата си контрола от лагера в Испания. Единственото попадение дойде още в началот...