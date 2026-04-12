Историческо решение в мъжкия футбол на Германия

Унион Берлин взе историческо за Германия решение, което вече отеква в цяла Европа, след като назначи Мари-Луизе Ета за старши треньор на първия отбор. С този ход клубът се превърна в първия в историята на Бундеслигата, поверил мъжки тим на жена. Решението идва в напрегнат момент за отбора, който търси изход от серията от колебливи резултати. Така промяната на треньорския пост се превърна не просто в спортен ход, а в символичен пробив.

Назначението на 34-годишната Ета идва след загубата с 1:3 като гост на Хайденхайм, която доведе до раздялата със досегашния наставник Щефан Баумгарт. Унион се намира в средата на таблицата и няма победа в последните си три мача, което допълнително засили нуждата от нов импулс.

Ета не е непознато име в германския футбол. Тя приключва състезателната си кариера още на 26 години и бързо се насочва към треньорството. Между 2019 и 2023 г. работи с юношески формации на националния отбор на Германия, където натрупва опит и изгражда репутация.

Историческият ѝ път започва още през 2023 г., когато става първата жена асистент-треньор в Бундеслигата. Година по-късно прави следващата крачка, като води мач от първенството заради наказание на тогавашния треньор Ненад Биелица. Сега тя вече застава начело на отбор и официално пренаписва историята.

Решението на Унион Берлин поставя нова граница в професионалния футбол и отваря врата към промени, които доскоро изглеждаха немислими. Въпросът вече не е дали, а колко бързо подобни примери ще станат част от нормалността.

