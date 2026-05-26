Левски влиза в тежка битка за чужд национал

Левски е влязъл в напрегната трансферна надпревара за Хусем Тка - 25-годишен халф на тунизийския Есперанс и национал на страната си. Името му се появи около сините по време на телевизионното излъчване на мача с ЦСКА 1948, който завърши 0:0 в последния кръг от плейофите на efbet Лига.

Ситуацията около футболиста е особено чувствителна, защото договорът му изтича през лятото и той може да смени клуба си без трансферна сума. Левски обаче не е сам в битката - представители на играча вече разполагат с конкретни предложения от Япония, Русия и Турция.

Интересът към Тка не е случаен, тъй като халфът идва след силен сезон с екипа на Есперанс. Той е участвал в 40 мача във всички турнири, като е вкарал три гола и е добавил една асистенция. Това го поставя сред футболистите с постоянна роля в състава на тунизийския вицешампион, а изтичащият му договор превръща случая в битка, при която условията към самия играч може да се окажат решаващи.

Тка вече има пет участия за националния отбор на Тунис. Въпреки това той не попадна сред избраните от селекционера Сабри Ламуши за Мондиал 2026. За Левски профилът му е важен най-вече заради опита в клуб с високи цели и заради възможността да бъде привлечен без класическа трансферна сделка между два клуба.

Конкуренцията около тунизиеца обаче усложнява задачата на сините. Оферти от Япония, Русия и Турция означават, че решението няма да зависи само от спортния проект на Левски, а и от финансовите параметри, продължителността на договора и ролята, която ще бъде обещана на играча. Именно затова развръзката около Тка се очертава като един от по-напрегнатите казуси в лятната селекция на клуба.

На този фон Левски работи и по отделна линия за подсилване на фланга. Португалското издание Maisfutebol съобщава, че сините са постигнали договореност за трансфер на бразилеца Рейналдо срещу 1,5 милиона евро. Крилото е на 24 години и е собственост на Санта Клара, но през последния сезон игра под наем в Шавеш.

Детайлите около сделката за Рейналдо все още се разминават според различните португалски източници. Maisfutebol твърди, че Санта Клара ще запази 15% от трансферните права, докато O Jogo посочва дял от 20%. Футболистът действа основно отляво, но може да бъде използван и на десния фланг, което дава повече варианти за атаката.

Рейналдо пристига в Санта Клара през 2024 г., но не успява да се утвърди там. След това е изпращан под наем в бразилския Гуарани и португалския Алверка, преди да стигне до Шавеш. През сезон 2025/26 той записва 31 мача във всички турнири, в които отбелязва 6 гола и прави 4 асистенции.

Оценката му в Transfermarkt е със 700 000 евро, което е под сумата, за която португалските медии съобщават като договорена между страните. Така Левски се оказва в активна трансферна фаза по две направления - опит за халф без трансферна сума, но със сериозна конкуренция за подписа му, и сделка за крило, която вече се движи около конкретна цена и проценти от бъдещи права.

