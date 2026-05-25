Милан и Ювентус рухнаха в последната битка за Европа

Рома и Комо спечелиха последните две италиански квоти за Шампионската лига след драматична развръзка в последния кръг на Серия „А“. Милан и Ювентус пък останаха извън най-силния европейски клубен турнир и ще трябва да се задоволят с участие в Лига Европа.

„Вълците“ победиха Верона с 2:0 като гости, а Комо разби Кремонезе с 4:1 и го изпрати в Серия „В“. В същото време Милан загуби у дома от Каляри, а Ювентус пропиля аванс от два гола в градското дерби с Торино.

Рома влезе в последния кръг с най-ясна задача - победа във Верона, която щеше да гарантира мястото на тима в Шампионската лига. След нулево първо полувреме домакините останаха с човек по-малко в 50-ата минута заради червен картон на Николас Валентини. Столичани се възползваха от численото си предимство и стигнаха до успеха с голове на Дониел Мален и Стефан ел Шаарауи през втората част.

Така отборът на Джан Пиеро Гасперини завърши сезона със 73 точки и запази третото място. Рома финишира с две точки повече от Комо, който се превърна в голямата сензация на финалния кръг.

Комо също се справи блестящо със задачата си и победи Кремонезе с 4:1 като гост. Хесус Родригес откри резултата в 36-ата минута, а Анастасиос Дувикас удвои в 51-вата. Кремонезе върна интригата с дузпа на Федерико Бонацоли в 55-ата минута, но малко по-късно домакините останаха с човек по-малко след червен картон на Алберто Граси при наказателен удар за Комо.

Лукас да Куня реализира дузпата за 3:1, а в 81-вата минута отново той оформи крайния резултат. Победата прати Комо в Шампионската лига, докато Кремонезе изпадна в Серия „В“.

На „Сан Сиро“ Милан преживя тежък удар и загуби от Каляри за първи път от 1997 година насам. „Росонерите“ поведоха още във втората минута чрез Алексис Салемакерс, но Дженаро Борели изравни в 20-ата. В 57-мата минута Хуан Родригес донесе пълния шок за домакините, които така и не намериха отговор и останаха пети със 70 точки.

Ювентус също пропусна възможността да се намеси в битката за Шампионската лига. Градското дерби с Торино започна с повече от час закъснение заради безредици по трибуните, но „старата госпожа“ изглеждаше на път към победата след два гола на Душан Влахович до 54-тата минута.

Торино обаче върна интригата в 60-ата минута чрез Чезаре Казадей. В 84-тата минута отново той бе в центъра на атаката, след като ударът му с глава бе отбит от Матиа Перин, но топката попадна при Че Адамс, който вкара за крайното 2:2. Ювентус приключи сезона на шесто място с 69 точки, а Торино остана 12-и с 45.

В последния мач от вечерта Лече победи Дженоа с 1:0. Успехът обаче се оказа без решаващо значение за Лече заради поражението на Кремонезе от Комо.

Мачове от последния 38-и кръг в италианската Серия „А“:

Парма - Сасуоло 1:0

Наполи - Удинезе 1:0

Милан - Каляри 1:2

Кремонезе - Комо 1:4

Лече - Дженоа 1:0

Торино - Ювентус 2:2

Верона - Рома 0:2

От събота:

Болоня - Интер 3:3

Лацио - Пиза 2:1

От петък:

Фиорентина - Аталанта 1:1

