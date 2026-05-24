Съобщиха голяма изненада с Мъри Стоилов

Турският журналист Югюр Актан посочи Станимир Стоилов като потенциален треньор на Бешикташ от следващия сезон. В момента истанбулският гранд е без наставник.

„Станимир Стоилов от Гьозтепе – според мен той може да бъде интересен вариант за Бешикташ. Това е моето предположение“, заяви Актан в ефира на телевизия HT Spor, пише gol.bg.

Предстои да се види дали ръководството на Бешикташ ще се насочи към българския специалист, като се има предвид добрата му работа и постигнатите резултати с Гьозтепе през последните два сезона в турския футболен елит.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com