Мъри разтърси Галатасарай, но Гьозтепе изпусна сензацията
Тимът на Станимир Стоилов поведе рано в Истанбул и се бори до края, но шампионът обърна до 3:2
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Тимът на Станимир Стоилов поведе рано в Истанбул и се бори до края, но шампионът обърна до 3:2
Гьозтепе вече прави селекцията за новия сезон и започва подготовка на 1 юли, преди лагер в Словения
Турският журналист Югюр Актан с неочаквана новина
„Жълто-червените“ спечелиха в юбилейния мач номер 100 на българския треньор
Най-бързият гол за сезона и стабилна победа с 2:0 пазят напрежението с Башакшехир
Стана първият носител на носител и на отличието "Димитър Пенев"
Предвожданият от него Гьозтепе не се даде на Фенербахче и постигна престижно равенство 1:1
Българският специалист изведе тима до промоция в Суперлигата на Турция
Ето по кой показател
Гьозтепе приема Фенербахче в събота от 21:30 часа
Договорът на играча изтита с края на кампанията
Премиерата е на 15 април
Отговори на думите на Стоилов
Нашият специалист ръководи футболния отбор на Гьозтепе от Измир
В момента Гьозтепе има най-скъпия отбор в своята история
В последните седмици Гьозтепе имаше труден кадрови период
Отборът е на шесто място във временното класиране в турската Супер Лига
Тимът вече е на 7-ата позиция в таблицата
Мъри се превърна в най-успешния треньор на "Гьозтепе"
Какво следва