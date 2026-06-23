Стоилов каза „не“ на Фенербахче заради голямата цел в Измир

Станимир Стоилов е отхвърлил оферта от Фенербахче и е избрал да продължи работата си в отбора на Гьозтепе, съобщиха турски медии, цитирани от Спортал. Предложението е дошло от президента на истанбулския гранд Азиз Йълдъръм, който се върна начело на клуба през юни 2026 г.

Българският специалист обаче е предпочел да остане в Измир и да продължи проекта, който вече два сезона носи сериозни резултати. Решението му идва в момент, когато Гьозтепе започва нова селекция и подготовка за следващия сезон.

Мъри избра проекта пред голямото име

Фенербахче е едно от най-тежките имена в турския футбол, а интерес от такъв клуб винаги звучи като признание. При Стоилов обаче изборът е бил друг - не мигновен скок към гранд, а вярност към започната работа.

Това е ход, който пасва на профила му. Мъри рядко приема роли, в които трябва само да гаси пожари. В Гьозтепе той има влияние върху спортния модел, селекцията и развитието на отбора, а именно това вероятно е натежало повече от мащаба на офертата.

Интересът на Фенербахче идва и след завръщането на Азиз Йълдъръм, който отново пое президентския пост след години извън управлението. Турският гранд търси нова енергия, но Стоилов е решил, че неговият път засега остава в Измир.

Гьозтепе вече строи новия сезон

Докато името му се свързва с Фенербахче, Стоилов вече работи по селекцията на Гьозтепе. Клубът привлече 22-годишния ирландски нападател Синклер Армстронг от Бристъл Сити и бразилския офанзивен футболист Андре Енрике от Гремио Порто Алегре. Турски издания също съобщават за тези ходове като част от активното начало на трансферния период в Измир.

Двата трансфера показват посоката - младост, физика и офанзивна мощ. Армстронг носи скорост и агресия в предни позиции, а Андре Енрике добавя южноамериканска техника и варианти в атака.

За Стоилов това е важен етап. След добрите резултати очакванията вече са по-високи, а Гьозтепе трябва не само да потвърди, но и да надгради. Затова оставането му е силен сигнал и към феновете, и към съблекалнята.

Подготовката започва в Урла, после идва Блед

Гьозтепе ще стартира лятната си подготовка на 1 юли в базата „Урла-Аднан Сувари“. Първият етап ще бъде насочен към физическото състояние на играчите и началната работа преди новия сезон.

След това тимът ще замине за чужбина, като отново е избрана Словения. От 8 юли отборът от Измир ще се подготвя край езерото Блед, а контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

Така Стоилов влиза в лятото с ясен избор и ясна отговорност. Той е можел да тръгне към Фенербахче, но остава при отбор, който вече носи неговия почерк. За Гьозтепе това е повече от отказана оферта - това е знак, че проектът продължава с човека, който го изведе на по-високо ниво.

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