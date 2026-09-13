Ман Сити отряза Барса за Родри
Английският шампион постави цена от 65 милиона евро на полузащитника
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Английският шампион постави цена от 65 милиона евро на полузащитника
Двата отбора са предложили на Манчестър Сити една и съща оферта за халфа
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Клубът от "Сейнт Джеймсис Парк" обаче е наясно, че ще трябва да продаде голмайстора си
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