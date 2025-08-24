Ливърпул с нова оферта за Александър Исак

Според последната информация от британските медии, Нюкасъл Юнайтед се готви за нова оферта от Ливърпул за шведския нападател Александър Исак. Първата оферта от 125 милиона евро беше отхвърлена, с обяснението, че стойността на Исак е 170 милиона евро.

Клубът от "Сейнт Джеймсис Парк" обаче е наясно, че ще трябва да продаде голмайстора си при следващата оферта, която постъпи от страна на Ливърпул.

Въпреки че в момента няма подходящ заместник за Исак, Нюкасъл е готов да преговаря. Според източници клубът би могъл да приеме оферта в диапазона от 135 до 140 милиона евро, което е значително по-ниско от първоначално поисканата сума.

Това решение показва осъзнаването на ръководството за необходимостта от адаптиране към пазара и изпълнение на финансовите условия.

Интересът на Ливърпул към Исак изглежда сериозен, а бъдещето на шведския национал в Нюкасъл изглежда несигурно.

