Циркът в Манчестър Юн продължава. Нов вариант за треньор

Бившият играч на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик може да стане временен треньор на отбора, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Карик е провел позитивни разговори с ръководството на Манчестър Юнайтед и представители на Ineos, които са съсобственици на клуба.

На 5 януари португалският треньор Рубен Аморим беше освободен от поста, шотландецът Дарън Флетчър пое временно тима.

Романо по-рано съобщи, че норвежецът Оле Гунар Солскяер, който ръководеше "червените дяволи" от 2018 до 2021 година, е другият кандидат за мениджърския пост на Манчестър Юнайтед. Той също така проведе разговори и е готов да приеме шестмесечен договор като временен старши треньор.

Карик беше член на треньорския щаб на Манчестър Юнайтед от 2018 до 2021 година, работейки под ръководството на Солскяер и на португалския треньор Жозе Моуриньо.

Като футболист той беше част от състава от 2006 до 2018 година, като стана петкратен шампион на Англия, носител на Купата на Англия, двукратен носител на Купата на Английската лига, носител на Шампионската лига, Лига Европа и титлата от Световното клубно първенство.

