Въпреки диагнозата. Пената отказал да се лекува

България се сбогува с легендарния футболен треньор Димитър Пенев - пример за поколенията, това е треньорът, извел страната ни до четвъртото място на Световното първенство през 1994 година. Едва ли има футболен /и не само/ човек у нас, който да каже нещо лошо за истинската легенда на ЦСКА и българския футбол.

Пената действително бе драматично отслабнал в последните месеци, но малцина знаеха, че се бори с тежко заболяване.

Той имал онкологично заболяване, а състоянието му рязко се влошило по Коледа. „Колкото ми е писал оня отгоре, толкова ще живея“, казал чичо Митко, който очевидно е предусещал колко му остава.

Месец преди смъртта си той преминал през всички любими заведения, видял се с най-близките си приятели и имал време да се сбогува. Димитър Пенев дори се появи във „Вечерното шоу“ на Тончо Токмакчиев, планирал да отиде и на вечерята на ветераните на ЦСКА, проведена по празниците, но тогава състоянието му започнало да се влошава.

Пената бил диагностициран с тумор още преди две години. Първоначално се подложил на лечение, но впоследствие отказал. Бил категоричен, че не иска да създава проблеми на близките си.

Негови приятели – медици от София го увещавали да обърне внимание на здравето си, ако трябва да отиде в Турция, но той вече бил взел решение с прочутата си шопска упоритост.

В последното си интервю, което бе дадено за Уикенд в края на 2025 година, той споделя, че ходи по прегледи „само по настояване на дъщерите и внучките“. „Баща ми цял живот не е вземал лекарство“, казва той.

"Искам да излезем от клишето. Димитър Пенев, преди да бъде голям треньор, беше велик футболист. Имал съм честта да го гледам на стадиона. Капитан на ЦСКА, в националния отбор, играел е с всички светила в световния футбол.

По нищо не им е отстъпвал", заяви журналистът и бивше пресаташе на ЦСКА Иван Такев в "България сутрин".

Вече няма спортисти като Пената

"Времето формираше такива личности и спортисти. Кой млад футболист сега ще тича всяка сутрин от вкъщи до стадиона? Това Пената го е правил от Мировяне. Пената е уникален човек. Най-важна е неговата лоялност към общността и отбора, който го създаде. Като треньор създаде плеяда футболисти - Ицо, Любо, Бербатов, Мартин Петров, Стилиян Петров. Имаше педагогическа дарба да интегрира младите хора", каза още той.

"Чух Венци Стефанов да казва, че Пената е бил забравен. Не, Пената не беше забравен. Приживе получи признанието на държавата и на феновете. Патриарх на ЦСКА и на футбола, има предложение стадионът да носи неговото име", изтъкна Такев.

Д-р Михаил Илиев, лекар на няколко поколения футболисти, също разказа за срещите си с непрежалимия Пенев.

"Бях в националния отбор повече от 10-12 години. Приех всичките играчи на Пенев от 1996 г. и с развалините от този отбор се класирахме за Световно първенство. Те бяха класни и научени футболисти. После с Пламен Марков приехме откритията му - Бербатов, Мартин Петров, Стилиян Петров плюс Мариян Христов", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

"Казват, че до шести номер са дърводелци, нагоре са футболистите. Димитър Душков казваше: "До номер 6 са футболистите, нагоре са парите". Имаше невероятен дух към непознатите играчи", каза още бившият лекар на националния отбор.

"На жълтите павета футболист не се става" - друг от лафовете на Пената, споделен от д-р Илиев.

Журналистът Иво Тонков, съавтор на автобиографията на Стратега, изтъкна в студиото, че Пенев няма как да бъде забравен.

"Той е неизчерпаем извор на мъдрости и примери. Неговата непринуденост, лекотата, с която прави нещата... Той не трябва да е треньор, той е специалист тип Алекс Фъргюсън", убеден е Тонков.

По думите му легендите не умират, те живеят в съзнанието и сърцето. За финал Тонков отбеляза как е описан Пената от фен на ЦСКА на поклонението - Апостола на добротата.

Футболът днес е много пари и химия

"Технологиите и големите пари убиха този спорт, който наистина беше зрелище. Тези хора как се възстановяват, ако не са химията и медикаментите...", настоя Иван Такев.

"Те са двама - Йохан Кройф и Димитър Пенев. Този футбол ние си го чакаме, но няма да го дочакаме. Едно време спортистите се хранеха с истинска храна. Можеха да пият и да ходят по мадами, но можеха и да играят футбол", коментира д-р Илиев.

Погребаха Пенев в гроба на майка му и баща му

Димитър Пенев, наставникът, извел националния отбор до историческото четвърто място на световното през 1994 г., който почина на 80-годишна възраст на 3 януари, бе погребан в родното си село Мировяне.

Тялото на Стратега бе положено в гроба на родителите му.

Опелото на Стратега в родното му село продължи над час и половина. А след това всички се затъпиха към гробището, където положиха тялото на легендарния ни треньор. Шествието бе водено от съпругата на Пенев - Надежда.

Бай Добри не можа да прежали кончината на Пената

Най-емоционален бе дългогодишният домакин Добри Димов, с когото бяха заедно още от терена. Легендарният бай Добри плачеше по целия път към последното си сбогом. Ридаеше неутешимо, сбогувайки се със своя приятел и емблема на ЦСКА и целия български футбол.

“Братко мой”, изстена той, оставяйки две червени рози. Призна, че на 3 януари го е чакал пред “Българска армия”, но Пената така и не дошъл.

Дядо ми даде името Надежда преди подвига в САЩ

Внучката на Димитър Пенев - Надежда, обяви, че е именно той ѝ е дал името, а освен това винаги я е обгръщал с внимание. „Моят дядо беше пример за мен в живота.

Кръсти ме Надежда – да съм му кадем на Световното по футбол в САЩ. И така се случи, че наистина спечелихме четвърто място!“, заяви Надежда, която е родена през 1994 г. само няколко месеца преди Мондиал’94.

„Винаги съм била глезена и обгръщана с внимание. Помня, че когато дядо си идваше, всичко се озаряваше – ставаше весело, защото винаги е бил изключително харизматичен, спокоен, забавен. Помня и че ми подари първия телефон, целият светеше. Тогава бе треньор в Китай“, разказа внучката на големия треньор.

Самата тя вече е омъжена и има детенце - Елеонора. Надежда също като дядо си се занимава дълги години със спорт, учи журналистика, но избира да живее извън България.

„Моят татко е моят герой!“, категорична е Елеонора - дъщерята на Димитър Пенев.

Над 50 години брак

Тя си спомня легендарния треньор с отсъствията му, тъй като футболните лагери били дълги, но винаги, когато идвал, сякаш щастието се появявало на вратата. „Влизаше с шут, защото в ръцете си имаше много неща. Когато се прибере късно, ми слагаше подаръчета над главата. Винаги намираше време за мен.

Помня хубавите летни месеци, когато отивахме на Китен на базата на ЦСКА и изкарвахме цялото семейство 15 дни. Това бяха най-хубавите дни в моето детство. Баща ми беше грижовен, обичаше да готви, а с майка ми имат повече от 50 години брак.

Толкова се обичаха, че сякаш бяха създадени да са заедно цял живот. Тя с нейното търпение, толеранс, а той с грижата ни за всички“, допълва дъщерята на Пенев.

