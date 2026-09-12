Голяма промяна в родния футбол! Решението за Пената
По предложение на Българската асоциация на спортните журналисти
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По предложение на Българската асоциация на спортните журналисти
Ивайло Йорданов връща лентата назад към дните със Старшия
Легендата почина на 80-годишна възраст на 3 януари
Той имаше невероятно чувство за хумор, спомня си негов приятел
Стратега е истински пример за поколенията
За първи път - синьо и червено заедно
Любо Пенев се лекува от онкологично заболяване в германска клиника
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Легендарният домакин на ЦСКА тъгува за своя приятел
Стотици се стекоха на поклонението на големия играч и треньор
България се прекланя пред великия треньор
Поклонението пред тленните останки на Стратега ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ от 10:00 часа
Има личности, които оставят незаличима следа в живота ни, обявиха армейците
Легендата на българския футбол почина в събота на 80-годишна възраст
Направиха възпоминателен кът
Племенникът на Стратега от клиника в Германия: Ще пазя името и уроците ти с чест
Националната телевизия променя програмата си
Стратега е издъхнал днес сутринта
Легендата на българския футбол Димитър Пенев празнува днес своя 80-и юбилей
От клуба има потвърждение