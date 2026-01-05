Гвардейски оркестър и почести за Димитър Пенев /ОБНОВЯНА СЕ/

Гвардейски оркестър и държавни почести за Димитър Пенев. България се прощава с легендарния си треньор, издигнал страната ни до четвърта сила във футбола през 1994 г. Стотици хора се събират на Националния стадион „Васил Левски“, за да се сбогуват със Стратега от Мировяне още преди официалното начало на поклонението в 10:00 часа.

Снимки: БЛИЦ

В 9:35 часа тялото на легендата на българския футбол беше докарано пред сектор „А“ на стадиона и под звуците на военен оркестър беше пренесено във вътрешността.

Снимки: БТА

Последна почит на Пената отдадоха президентите Георги Първанов и Петър Стоянов.

Такъв беше той - винаги усмихнат, винаги загрижен за нас, помагаше на всеки, каза Христо Стоичков, който бе сред първите, които отидоха на стадиона, за да се сбогуват с Димитър Пенев. Той беше като баща на всички нас, заяви Димитър Бербатов.

Йордан Лечков призова в тъжния момент на раздяла с Димитър Пенев да се говори с усмивка, такава, каквато легендарният треньор е носел през целия си живот. „В такъв момент искам да е малко по-весело, защото той беше весел човек. Само с добри спомени съм останал от него“, каза Лечков.

Пеневата чета - героите от САЩ`94, изпрати със сълзи и с аплодисменти любимия си треньор. Легендарните ни футболисти носеха еднакви букети - червени рози, завити в черна опаковка.

