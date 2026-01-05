Чудото се случи! Левскари и цесекари обединени

Чудото се случи! Огромната скръб по легендарния треньор Димитър Пенев, превърнал България в четвъртата футболна сила, обедини вечните опоненти на терена "Левски" и ЦСКА.
Днес цяла България се сбогува с великия Димитър Пенев – човекът, който даде на футбола повече от всеки друг. В този ден нямаше левскари, нямаше привърженици на ЦСКА – имаше само хора, обединени от тъгата в сърцата си. , обяви бТВ, публикувайки във фейсбук снимка от поклонението, на която едно до друго бяха поставени шалчетата на двата отбора.
Ето какво гласи постът:
Никъде другаде и в нито един друг момент.
“Синьо” и “червено” заедно.
