Чудото се случи! Левскари и цесекари обединени

05 яну 26 | 21:45
Мира Иванова

Чудото се случи! Огромната скръб по легендарния треньор Димитър Пенев, превърнал България в четвъртата футболна сила, обедини вечните опоненти на терена "Левски" и ЦСКА.

Днес цяла България се сбогува с великия Димитър Пенев – човекът, който даде на футбола повече от всеки друг. В този ден нямаше левскари, нямаше привърженици на ЦСКА – имаше само хора, обединени от тъгата в сърцата си. 🇧🇬🇧🇬, обяви бТВ, публикувайки във фейсбук снимка от поклонението, на която едно до друго бяха поставени шалчетата на двата отбора.

Ето какво гласи постът:

Никъде другаде и в нито един друг момент. 💔

В този ден нямаше левскари, нямаше привърженици на ЦСКА – имаше само хора, обединени от тъгата в сърцата си. 🇧🇬🇧🇬

“Синьо” и “червено” заедно. 💙❤️

Днес цяла България се сбогува с великия Димитър Пенев – човекът, който даде на футбола повече от всеки друг. 🙌👏

