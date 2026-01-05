Звезди на футбола ни с последни думи за Димитър Пенев

Огромна опашка от стотици хора се изви на националния стадион, като всички поднесоха цветя на ковчега на Стратега и си казаха последно "сбогом" с него.

Докато идвахме с Мартин Петров и момчетата насам си спомняхме за историите, които имахме с него и позитивните неща, шансът, който ни даде да стартираме нашите кариери. Поклон за всичко, което направи. Тъжен ден, сърцата на всички ни плачат. Нямаше никой, който да каже нещо лошо за старшия, независимо какви възгледи е имал. Суетата му беше чужда и това го държеше здраво на земята. Той беше като баща на всички нас, които катерехме върхове. Спомням си когато се запознахме. Бях на 18 и ме дръпнаха от юношите. През 1994-а имах чувството, че идва Господ към мен. В последствие развихме връзка с шансовете, които ми даде. Това беше човекът, който заслужава почит и уважение заради постиженията си като футболист, треньор и човек", каза голмайстор №1 на националния отбор Димитър Бербатов.

Ето какво каза бившият национал Мартин Петров:

Българският спорт загуби един наистина добър човек - винаги усмихнат и добронамерен. Не знам дали този човек беше мразен от някого. Нека, когато говорим за него, да го правим с усмивка и да си спомняме. Той беше винаги земен и здраво стъпил на земята, въпреки успехите, които постигна. Той си беше Пената, старшия. Такива личности, когато си отидат, тогава оценяваме какво губим. Аз съм с двете ръце "за" новият стадион на ЦСКА да носи неговото име. Винаги ме наричаше Враца". Ето и думите на Емил Костадинов: Той беше голям човек, голяма личност и голям пример. Хиляди са спомените с него. Той ми даде път като много млад футболист. Нормално е новият стадион да носи неговото име, но това е решение на феновете", каза Емил Костадинов. Пред Пенев се преклони и легендата на Левски Божидар Искренов - Гибона: Пред Пенев се преклони и легендата на Левски Божидар Искренов - Гибона: Завинаги ще ми липсва неговата усмивка и харизма. Всички знаят, че той е най-успешният български треньор и много голям футболист, за който имам бледи спомени. Той ще остане завинаги в нашите сърца и нашите глави. Пенев е избран за треньор №1 на 20-и век в българския спорт.

