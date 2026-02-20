Неймар направи кошмарно признание

Нападателят на Сантос Неймар призна, че е възможно да сложи край на професионалната си кариера още в края на годината.

"Не знам какво ще се случи след това, може би през декември ще сложа край на кариерата си, нека видим какво ми казва сърцето ми".

34-годишният футболист се завърна в Сантос през януари 2025 година. Договорът му с клуба е до края на 2026 година.

Неймар е възпитаник на Сантос. За тима от Сао Пауло той има 254 мача във всички турнири, в които е отбелязал 147 гола и е направил 71 голови подавания. Пазарната му стойност е оценена на 10 милиона евро.

