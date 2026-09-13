Неймар обяви чаканата новина
За да се сбогува с феновете
Следете всички новини, анализи и коментари за Неймар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За да се сбогува с феновете
Записа се на много любопитен турнир
Обмисля окончателната си раздяла с футбола
Двубоят е на 12 срещу 13 юли
Разкри на всички с какво се занимава
Преди третия мач в групата с Шотландия
За втория мач на тима срещу Хаити
Проблемът може да се окаже и по-сериозен
Колко мача може да пропусне звездата
За последния мач преди началото на световното
Сериозна ли е поредната контузия
Звездата на Сантос е с контузия в прасеца, но лекарите уверяват, че планът за възстановяване остава под контрол
Влиза ли в състава за световното
Фолкдивата е поддържала онлайн комуникация със световната футболна звезда
Карло Анчелоти не даде точен отговор дали ще го вземе в състава
Суперзвездата на Бразилия отправи критики
Свързано е с неговата кариера
Сантос задържа звездата си поне още един сезон
Сантос изпусна важни точки в битката за оцеляване
Това е третият най-скъп трансфер в историята на футбола