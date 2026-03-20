Неймар е бесен. Ще трепери до последно за Мондиала

Неймар проплака в социалните мрежи: "Разочарован съм, тъжен съм и съм ядосан", след като бе оставен от Карло Анчелоти извън състава на Бразилия за мачовете с Франция и Хърватия в края на месеца.

Тези контроли са виждани като последен шанс за играчи, които дълго не са играли за селесао, да докажат на селекционера, че имат място на Мондиал 2026.

"Ще продължа да преследвам мечтата си, но виждам как е отнета от мен и отлита", каза във видео в Инстаграм асът.

Неймар не е в списъка, въпреки че липсват имена като контузените Естевао и Родриго, които са конкуренти за позицията му в атака.Звездата на Сантос се надяваше да се завърне в бразилския тим и не крие, че мечтата му е да играе на още едно световно първенство с екипа на родината. Ней навърши 34 години през февруари и трудно би имал шанс да е в състава за Мондиал 2030.

"Списъкът е такъв, какъвто е, най-вече повлиян от контузии и моментна форма на играчите - обясни Анчелоти на пресконференция. - Липсват основни футболисти, а ще играем два мача срещу много силни противници в кратък период и с пътуване между тях. Ясно е, че искам да имам най-подготвените играчи. Тези, които са на 100 процента физически, не технически.

Неймар е отличен с топката в крака, но трябва да се подобри доста физически. И за мен, и за треньорския ми щаб, той не е на сто процента. Следим мачовете му и ще продължим да го правим в следващите месеци.

Дали ще го повикам за световното? Разбира се, но ако е на сто процента готов кондиционно. Защото там ще имаме още повече мачове в сгъстен цикъл и при трудни условия през лятото. Наистина трябва да сме готови."

Наскоро беше направил тежко признание

Неотдавна Неймар призна, че е възможно да сложи край на професионалната си кариера още в края на годината.

"Не знам какво ще се случи след това, може би през декември ще сложа край на кариерата си, нека видим какво ми казва сърцето ми".

34-годишният футболист се завърна в Сантос през януари 2025 година. Договорът му с клуба е до края на 2026 година.

Неймар е възпитаник на Сантос. За тима от Сао Пауло той има 254 мача във всички турнири, в които е отбелязал 147 гола и е направил 71 голови подавания. Пазарната му стойност е оценена на 10 милиона евро.

Неймар премина от Барселона в ПСЖ през 2017 г., за умопомрачителната сума от 222 млн.евро.

Но никога не стигна до "Златната топка", която очакваше след напускането на Меси. В Париж имаше проблясъци на магия, но сега кариерата му изглежда в залез, след като се завърна в родния Сантос.

Успя обаче да получи подаръка на века

Миналото лято Неймар наследи един милиард долара от анонимен бразилски милиардер, въпреки че двамата никога не са се срещали. Неизвестният мъж е завещал цялото си богатство на футболиста, защото „се припознава на личностно ниво в него“. Според "Дейли мейл" милиардерът от южноамериканската страна няма наследници и това също е причина да посочи 33-годишния спортист.

Макар че завещанието е удостоверено на 12-и юни пред двама свидетели, Неймар може да срещне някои законови трудности преди да се сдобие с богатството на покойния милиардер.

