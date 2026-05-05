Всичко на карта в Лондон - Арсенал и Атлетико решават финалиста

Шампионската лига влиза в решителната си фаза, а стадион „Емиратс“ в британската столица ще приеме реванша от полуфиналите между Арсенал и Атлетико Мадрид. Първият мач в Испания завърши 1:1, като и двете попадения паднаха след дузпи, което оставя всичко отворено преди двубоя в Лондон. Виктор Гьокереш даде аванс на „артилеристите“ преди почивката, а Хулиан Алварес изравни в 56-ата минута. При липсата на правилото за гол на чужд терен двата отбора започват на практика от нулата. Залогът е един - място на финала в най-престижния клубен турнир.

Пътят до полуфинала и силните страни

Арсенал стигна до този етап със солидно и последователно представяне. Лондончани спечелиха групата си, след което елиминираха Байер (Леверкузен) на осминафиналите и Спортинг (Лисабон) на четвъртфиналите. Тимът на Микел Артета впечатлява с добре организирана защита и ефективност в атака, което го постави сред основните претенденти за трофея още преди полуфиналите.

Атлетико Мадрид отговори по свой начин - със характер и устойчивост в ключовите моменти. Отборът на Диего Симеоне премина през тежки елиминации, като първо отстрани Тотнъм, а след това елиминира и Барселона. „Дюшекчиите“ отново доказаха, че умеят да печелят големите битки, дори когато не са фаворити.

Историята и балансът между двата тима

Сблъсъкът има и своя предистория. През 2018 г. Атлетико елиминира Арсенал на полуфиналите в Лига Европа след 1:1 в Лондон и победа с 1:0 в Мадрид. В по-ново време обаче балансът се измества. През този сезон в груповата фаза на Шампионската лига Арсенал разгроми Атлетико с 4:0 на „Емиратс“ с голове на Габриел Магаляеш, Габриел Мартинели и два на Виктор Гьокереш.

Статистиката добавя още тежест към мача. За Арсенал това е четвърти полуфинал в турнира, като тимът е достигал до финала само веднъж - през 2006 г. Атлетико е много по-опитен на тази сцена със осем участия и три класирания за финал, макар все още да преследва първата си титла.

Форма, ключови играчи и тактически сблъсък

Двата отбора влизат в реванша в почти идентична форма. Арсенал победи Фулъм с 3:0 в последния си мач от Премиър лийг и в последните пет срещи има две победи, две равенства и една загуба. Атлетико също спечели последния си двубой - 2:0 срещу Валенсия, а балансът му в последните пет мача е същият.

В центъра на вниманието ще бъдат реализаторите. Гьокереш има пет гола в турнира и е основното оръжие на Арсенал, докато Алварес води атаката на Атлетико със десет попадения и е най-опасният играч за вратата на Давид Рая. На треньорската скамейка също има ясен контраст - Артета разчита на контрол и позиционна игра, докато Симеоне залага на дисциплина и бързи контраатаки.

Проблемите със съставите преди решаващия мач

И двата тима имат кадрови затруднения. За Арсенал извън сметките са Микел Мерино и Юриен Тимбър, а до последно под въпрос остават Мартин Йодегор и Кай Хаверц. Отсъствието им би намалило сериозно креативността на отбора, въпреки че защитата получава стабилност със завръщането на други ключови играчи.

Атлетико също пристига в Лондон със липси. Нико Гонзалес, Хосе Хименес и Пабло Бариос няма да бъдат на разположение, като отсъствието на Хименес в центъра на отбраната може да се окаже решаващо. Въпреки това Симеоне разполага със опитни фигури като Коке и Гризман, които знаят как да водят отбора в подобни мачове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com