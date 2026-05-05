Манчестър Сити избегна сензационен срив с гол в добавеното време

Евертън и Манчестър Сити завършиха 3:3 в последния мач от 35-ия кръг на Висшата лига след изключително драматичен развой. „Гражданите“ поведоха, но допуснаха обрат и изоставаха с 1:3 до 82-ата минута. В крайна сметка стигнаха до точка с гол в самия край на добавеното време. Срещата предложи пълен обрат на емоциите и напрежение до последните секунди.

Първото полувреме премина под диктовката на гостите, които бяха по-активни и заслужено излязоха напред в резултата. Жереми Доку се разписа с прецизен фалцов удар от границата на наказателното поле, който не остави шанс на вратаря. Сити контролираше играта, но не успя да увеличи преднината си преди почивката.

След паузата Евертън излезе преобразен и започна да атакува по-настойчиво. Вратарят Джанлуиджи Донарума се намеси решително при два последователни удара на Илиман Ндиай, но натискът на домакините даде резултат. В 68-ата минута Тиерно Бари се възползва от грешка в защитата и изравни, след като пресече подаване назад.

Само пет минути по-късно Евертън стигна до пълен обрат. Джейк О'Брайън се оказа най-съобразителен след центриране от ъглов удар на Джеймс Гарнър и с глава прати топката във вратата. Натискът на домакините продължи и в 81-ата минута Бари вкара втория си гол, след като се възползва от рикошет и завърши точно от движение.

Сити реагира светкавично и само секунди след подновяването на играта намали изоставането. Матео Ковачич изведе Ерлинг Холанд сам срещу Джордан Пикфорд, а нападателят хладнокръвно прехвърли вратаря. Това върна надеждите на гостите и пренесе играта изцяло в половината на Евертън.

Развръзката дойде дълбоко в добавеното време. В 97-ата минута Жереми Доку отбеляза втория си гол в мача с нов фалцов удар и донесе точка на Манчестър Сити. Така „гражданите“ избегнаха поражение в мач, който изглеждаше загубен.

След равенството Манчестър Сити остава на второто място със 71 точки, докато Евертън се изкачи до 10-ата позиция с 48 пункта.

