Ето кога Левски вдига титлата

Левски ще вдигне 27-ата титла в своята история на 9 май, събота, след мача с Лудогорец. Двубоят стартира в 18:45 часа, а след него "сините" ще получат шампионския трофей и златните си медали.

Възпитаниците на Хулио Веласкес си гарантираха първото място четири кръга преди края на първенството при победата с 1:0 над ЦСКА 1948 миналата събота.

От Лудогорец най-вероятно ще направят шпалир на новите шампиони на България, които спряха 14-годишната хегемония на "орлите".

Стадион "Георги Аспарухов" отново ще бъде пълен до краен предел, като се очаква билетите отново да бъдат разграбени за броени минути.

