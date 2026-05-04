В ЦСКА призоваха за тежка битка и обявиха целта

От ЦСКА пуснаха видео с по-интересните моменти от вчерашната победа с 1:0 над Лудогорец.

Единствения гол в мача вкара Мохамед Брахими в 11-тата минута, а така ЦСКА доближи орлите само на точка в таблицата.

Нещо повече, при победа в Бистрица идния кръг и знак 1Х в мача между Левски и Лудогорец на “Герена”, ЦСКА ще излезе втори, пише Тема спорт.

“Борбата продължава“, написаха от ЦСКА, на които им предстои и далеч по-важен мач от шампионатните – финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив на 20 май.

Ако ЦСКА не вдигне втория по сила трофей, със сигурност ще му трябва място в Топ 3, защото четвъртото няма да носи дори бараж за втората квота за Лигата на конференциите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com