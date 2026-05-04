Реал Мадрид взриви Еспаньол и отложи титлата на Барселона

Тимът на Реал Мадрид победи Еспаньол с 2:0 като гост в мач от 34-ия кръг на Ла Лига и отложи предсрочното спечелване на титлата от Барселона. Двата гола на Винисиус Жуниор през второто полувреме запазиха шансовете на мадридчани да развалят плановете на големия съперник.

Разликата на върха остава 11 точки четири кръга преди края. Така интригата се пренася директно в предстоящото Ел Класико.

Барселона беше на крачка от титлата след победата с 2:1 над Осасуна ден по-рано. Всичко зависеше от резултата на Реал, а всяка грешка щеше да донесе незабавна коронация. Победата на мадридчани обаче отложи празненствата и запази напрежението до следващия уикенд.

Решаващият момент в двубоя дойде след почивката. В 55-ата минута Винисиус проби през няколко защитници и откри резултата след впечатляващ индивидуален рейд. Само 11 минути по-късно той удвои с точен удар в горния ъгъл след елегантен пас с пета на Джуд Белингам. Двата гола пречупиха съпротивата на домакините.

Мачът беше белязан и от спорен момент през първото полувреме. Защитникът на Еспаньол Омар Ел Хилали първоначално беше изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Винисиус. След намеса на системата за видеоповторения решението беше променено на жълт картон, което позволи на домакините да продължат с пълен състав.

Загубата задълбочи кризата за Еспаньол, който остава без победа в 17 поредни мача през годината. Тимът е на 13-о място и се намира само на пет точки от зоната на изпадащите. Напрежението около отбора расте с всеки изминал кръг.

В същото време вниманието вече е насочено към директния сблъсък между Барселона и Реал Мадрид на „Камп Ноу“. Треньорът на Реал Алваро Арбелоа заяви, че отборът ще се подготви максимално за „специалния мач“, който може да реши съдбата на титлата. Барселона запазва предимството, но вече няма право на грешка.

Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Хетафе-Райо Валекано - 0:2

Селта Виго-Елче - 3:1

Бетис-Овиедо - 3:0

Еспаньол-Реал Мадрид - 0:2

От събота:

Виляреал-Леванте - 5:1

Валенсия-Атлетико Мадрид - 0:2

Алавес-Атлетик Билбао - 2:4

Осасуна-Барселона - 1:2

От петък:

Жирона-Майорка - 0:1

В понеделник:

Севиля-Реал Сосиедад

Барселона води в класирането с 88 точки, следван от Реал Мадрид със 77, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 63, Бетис с 53, Селта Виго с 47 и други.

