Тревога в Манчестър! Сър Алекс Фъргюсън откаран с линейка

Сър Алекс Фъргюсън е бил откаран в болница, след като се е почувствал зле на стадион „Олд Трафърд“ малко преди началото на дербито между Манчестър Юнайтед и Ливърпул.

По първоначална информация става дума за предпазна мярка, а не за спешна медицинска ситуация. 84-годишният шотландец, който води „червените дяволи“ в продължение на 27 сезона, редовно присъства на домакинските срещи на клуба и наблюдава двубоите от директорската ложа.

Фъргюсън е бил видян в добро настроение по-рано през деня, като дори се е снимал с гости на стадиона само часове преди мача. Малко по-късно обаче състоянието му се е влошило и той е транспортиран с линейка до местна болница.

От клуба увериха, че легендарният мениджър се възстановява добре и се очаква съвсем скоро да се прибере у дома. Припомня се, че през 2018 година Фъргюсън преживя тежък мозъчен кръвоизлив, след който премина през продължително възстановяване.

