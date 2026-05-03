Драма до последната секунда. Интер Маями изпусна победа след 3:0

Лионел Меси направи много силен мач, но Интер Маями претърпя болезнено поражение с 3:4 от Орландо Сити, след като водеше с три гола. Двубоят се превърна в истински трилър, завършил с късен гол в добавеното време. Загубата сложи край на серията от 11 срещи без поражение на шампионите в МЛС. Сценарият се разви пред погледа на Дейвид Бекъм, който празнуваше рождения си ден.

Маями изглеждаше в пълен контрол, след като поведе с 3:0 и държеше инициативата. Меси отбеляза гол и добави две асистенции в юбилейния си 100-и мач за клуба, а Иън Фрей и Теласко Сеговия също се разписаха. Домакините сякаш бяха на крачка от убедителна победа.

Обратът започна още преди почивката, когато Мартин Охеда намали за 1:3. През второто полувреме той отново се разписа в 68-ата минута и върна интригата, а натискът на гостите се увеличи. Вратарят Дейн Сейнт Клер спаси ключова ситуация, но не успя да спре развоя на мача.

Охеда оформи хеттрика си от дузпа в 78-ата минута за 3:3, а драмата достигна връхната си точка в добавеното време. Тайрийз Спайсър вкара победния гол в третата минута на продължението и донесе сензационния успех на Орландо.

Победата е особено значима за гостите, които имаха едва две победи в последните си 15 мача в първенството. За Интер Маями поражението идва в ключов момент преди серия от още четири срещи, след които шампионатът ще бъде прекъснат заради Световното първенство.

