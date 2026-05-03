Барселона чака коронацията! Успех в Памплона след късна драма

Барселона направи решителна стъпка към титлата в Ла Лига, след като победи с 2:1 като гост Осасуна в мач от 34-ия кръг. Каталунците стигнаха до успеха с късни голове и вече могат да бъдат коронясани за шампиони още този уикенд при благоприятен развой на останалите срещи.

Отборът на Ханзи Флик демонстрира характер в ключов момент от сезона и постави под сериозен натиск Реал Мадрид.

Двубоят в Памплона дълго време се развиваше при равностойна игра, като домакините създадоха опасности преди почивката, включително удар в гредата на Анте Будимир. Вратарят Хоан Гарсия също имаше ключови намеси, които запазиха резултата. Барселона увеличи натиска в края и намери пролуката в защитата на съперника.

Резервата Маркъс Рашфорд подаде за първия гол, реализиран от Роберт Левандовски с глава в 81-ата минута. Само пет минути по-късно Феран Торес удвои аванса, а попадението на Раул Гарсия в 89-ата минута върна интригата, но не и точките за Осасуна.

„Оказахме натиск върху Реал Мадрид“, заяви Торес след срещата. Той призна, че няма значение дали титлата ще бъде спечелена веднага или след „Класико“, но подчерта, че отборът иска да приключи задачата възможно най-скоро.

„Това е огромна победа за нас. Свършихме си работата днес и това е, което искам да видя от моя отбор“, коментира Флик, който е близо до нова титла в испанското първенство.

С успеха Барселона събра 88 точки и има аванс от 14 пред Реал Мадрид, който е с мач по-малко. Виляреал е трети с 68, пред Атлетико Мадрид с 63 и Бетис с 50.

Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Виляреал-Леванте 5:1

Валенсия-Атлетико Мадрид 0:2

Алавес-Атлетик Билбао 2:4

Осасуна-Барселона 1:2

От петък:

Жирона-Майорка 0:1

В неделя:

Селта Виго-Елче

Хетафе-Райо Валекано

Бетис-Овиедо

Еспаньол-Реал Мадрид

В понеделник:

Севиля-Реал Сосиедад

