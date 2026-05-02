Хулио Веласкес на седмото небе, благодари на всички



Треньорът на новия шампион на България Левски – Хулио Веласкес, бе на седмото небе от щастие, след като отборът спечели 27-ата титла на България, която бе гарантирана след успех с 1:0 в домакинството срещу ЦСКА 1948.

„Добър вечер, усещането, което имам в момента, е изключителна благодарност на моите футболисти, изключително благодарен на публиката, на всички фенове. Огромна благодарност към щаба и служителите на клуба. Изключително щастлив съм за всички изброени дотук и разбира се, изключително щастлив съм за моето семейство, което ме подкрепя и ме държи жив“, призна испанският специалист.

Той открои важността на този триумф: „Вие знаете по-добре от мен. 16 години без да спечели шампионата, не е лесно. Трябва много работа, трябва да се справяш добре с нещата. Отговорни за това са играчите, а за мен е огромна гордост да съм техен треньор. Само мога да им кажа благодаря, благодаря, благодаря“. Сега е моментът да се насладим на победата“, завърши Хулио Веласкес.

