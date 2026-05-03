Леверкузен разби Лайпциг и се върна в битката за Шампионската лига

Тимът на Байер Леверкузен постигна убедителна победа с 4:1 над РБ Лайпциг в мач от 32-ия кръг на Бундеслига и се върна в зона Шампионска лига. „Аспирините“ изиграха един от най-силните си мачове за сезона и изравниха точките си с преките конкуренти, като вече имат 58.

Успехът идва в решаващ момент, когато битката за топ 4 навлиза във финалната си фаза. Лайпциг остава пред тях, но напрежението в челото се засилва.

Домакините наложиха контрол почти през целия мач и превъзхождаха съперника по всички ключови показатели. Леверкузен отправи осем точни удара, а показателят за очаквани голове достигна 4,38 - ясен знак за пълното надмощие в атака. Реализацията също бе на високо ниво и превърна статистиката в категоричен резултат.

Патрик Шик откри резултата в 25-ата минута, а Нейтън Тела удвои точно преди почивката. През второто полувреме чехът отново намери мрежата в 76-ата минута, преди Кристоф Баумгартнер да върне едно попадение за гостите. В самия край Шик оформи своя хеттрик и подпечата категоричния успех.

Въпреки загубата, Лайпциг запазва преднина от четири точки пред Леверкузен и остава в по-добра позиция за третото място. Победа срещу Санкт Паули в следващия кръг може да гарантира мястото им в челната тройка. За Леверкузен предстои директен сблъсък с Щутгарт, който може да се окаже решаващ за класирането в Шампионската лига.

На върха Байерн Мюнхен вече е шампион с 83 точки, следван от Борусия Дортмунд с 67. РБ Лайпциг е с 62, а Байер Леверкузен, Щутгарт и Хофенхайм са с по 58 точки.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 32-ия кръг на Бундеслигата:

Байер Леверкузен-РБ Лайпциг 4:1

Байерн Мюнхен-Хайденхайм 3:3

Айнтрахт Франкфурт-Хамбургер ШФ 1:2

Хофенхайм-Щутгарт 3:3

Унион Берлин-Кьолн 2:2

Вердер Бремен-Аугсбург 1:3

В неделя:

Санкт Паули-Майнц

Борусия Мьонхенгладбах-Борусия Дортмунд

Фрайбург-Волфсбург

