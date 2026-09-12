Мбапе взриви „Бернабеу“, Моуриньо получи мечтаното завръщане
Французинът заби хеттрик при 4:1 над Реал Сосиедад, а вечерта се превърна в истински празник за новия-стар треньор на Реал Мадрид
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Французинът заби хеттрик при 4:1 над Реал Сосиедад, а вечерта се превърна в истински празник за новия-стар треньор на Реал Мадрид
През 2025 г. корпоративното банкиране на ОББ отбеляза най-високия ръст при бизнес кредитите в България, както в абсолютно, така и в процентно изражени...
В мач номер 200 за Аржентина капитанът разгроми Алжир, изравни рекорда на Клозе и поведе шампионите към победа с 3:0
Английският нападател заби хеттрик срещу Щутгарт и донесе рекорден 21-ви трофей на баварците
Шик с хеттрик при 4:1, „аспирините“ настигнаха конкурентите си в топ 4
Кирил Десподов донесе успеха, като капитанът на националния отбор има вече 14 попадения
Ерлинг Холанд реализира трети пореден хеттрик в домакински мач, което е рекорд
Ювентус бие, португалецът с 3 гола
Ювентус разгроми Каляри с 4:0
Аржентинецът вкара своя 34-и хеттрик
Звездата на Ботев избухна с хеттрик за 3:1
Барса бие като гост Бетис с 4:1
"Локомотив" (Пловдив) победи като домакин "Пирин" (Благоевград) с 4:2. Двубоят бе от 27-ия кръг на българската „А" група. Мартин Камбуров вкара първи...
Българският нападател на италианския "Новара" Андрей Гълъбинов направи страхотен мач за новия си отбор, отбелязвайки три гола за победата с 3:2 над "К...
Тимът на „Каталунците-Кирчево" спечели за трета поредна година Регионалните полуфинали на Kamenitza Фен Купа за Ловеч и Габрово. Втори в класирането т...
Австрийските алпийци разбиха на пух и прах конкурентите в домашното спускане за Световната купа в Заалбах/Хинтерглем. Победата бе за олимпийския шампи...
Салвадор. Бундестимът разгроми националите на Португалия с 4:0 в първия мач от група G на Мондиала в Бразилия. Свидетел на победата от трибуните стана...