Меси взриви Мондиала с исторически хеттрик

Лионел Меси превърна своя мач номер 200 за Аржентина в една от най-великите вечери в кариерата си. Осемкратният носител на „Златната топка“ отбеляза първия си хеттрик на световно първенство и донесе успех с 3:0 срещу Алжир в началото на защитата на титлата.

С трите попадения капитанът достигна рекордните 16 гола на световни финали и се изравни с легендарния германски нападател Мирослав Клозе. Меси стана и едва вторият футболист след Кристиано Роналдо, отбелязал гол на пет различни световни първенства.

Капитанът отключи мача още в началото

Аржентинската звезда пое контрола над двубоя още от първите минути на стадиона в Канзас Сити. Алжирците опитаха да затворят пространствата пред наказателното си поле, но в 17-ата минута Родриго Де Пол намери своя съотборник от Интер Маями и Меси изпрати топката в левия ъгъл на вратата.

Попадението разтърси „пустинните лисици“, но до почивката действащите шампиони не успяха да увеличат аванса си. Лаутаро Мартинес и Тиаго Алмада пропуснаха възможности пред вратата на Люка Зидан, а Фарес Шаиби и Хадж Муса отговориха с удари, които не затрудниха Емилиано Мартинес.

Меси усети мига и пречупи Алжир

Аржентина нанесе втория удар в 60-ата минута. Алексис Мак Алистър стреля опасно, Люка Зидан изби неубедително, а Меси реагира по-бързо от всички и прати отбитата топка в мрежата.

Вторият гол освободи световните шампиони от напрежението и остави Алжир без реален отговор. Меси продължи да търси хеттрика и в 73-ата минута беше близо до него след подаване на влезлия като резерва Хулиан Алварес, но Раян Аит-Нури спаси африканския тим със силна намеса.

Само три минути по-късно защитата на Алжир вече беше безпомощна. Меси получи топката край наказателното поле, освободи си пространство и изпрати неспасяем удар в десния ъгъл на Зидан - голът, който оформи първия му хеттрик на световно първенство и го изкачи до върха във вечната голмайсторска класация.

Стадионът изпрати легендата на крака

Това беше последното голямо действие на аржентинския капитан в двубоя. В 80-ата минута той отстъпи мястото си на Нико Пас и напусна терена под овациите на публиката, след като беше решил мача почти сам.

Алжир стигна до последна възможност чрез капитана Рияд Марез, но ударът му от пряк свободен удар срещна стената. Аржентина затвори срещата спокойно и не позволи на съперника да застраши убедителната победа.

Шампионите започнаха без грешка

Успехът прекъсна неприятна историческа поредица за Аржентина. При предишните два случая, в които започваше световно първенство като действащ шампион - през 1982 и 1990 г., тимът губеше откриващия си мач.

Трикратните световни шампиони оглавиха група J преди двубоя между Австрия и Йордания. Следващият съперник на Аржентина е Австрия на 22 юни, а последният мач в групата е срещу Йордания в нощта на 27 срещу 28 юни.

Хеттрикът донесе на Меси още две исторически постижения. Той стана най-възрастният футболист, отбелязал три гола в мач от световно първенство, и изравни рекорда на Клозе точно 20 години след първото си попадение на Мондиал. Срещу Алжир аржентинецът записа и участие на шесто световно първенство - постижение без аналог в историята на турнира.

Това не беше просто победен старт за Аржентина, а демонстрация, че Меси продължава да определя хода на най-големите мачове дори на 38 години. Трите гола отново превърнаха световния шампион от Катар в основна фигура на турнира и изпратиха силно предупреждение към останалите претенденти. Рекордът вече е изравнен, а всеки следващ негов гол ще отвори нова страница във футболната история.

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