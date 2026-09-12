Мелони действа с твърда ръка. Брюксел се проваля
Разби международна мрежа за мигранти през Алжир, Сардиния и Франция
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Разби международна мрежа за мигранти през Алжир, Сардиния и Франция
Тимът на Мурат Якин контролираше двубоя във Ванкувър и чака победителя от Колумбия-Гана
Шампионите победиха с 3:1 в Далас, завършиха група J с пълен актив и ще срещнат Кабо Верде в елиминациите
Низар Ал-Рашдан запали надеждата в Санта Клара, но Алжир обърна до 2:1 и запази живи шансовете си на Мондиал 2026
В мач номер 200 за Аржентина капитанът разгроми Алжир, изравни рекорда на Клозе и поведе шампионите към победа с 3:0
Разговорите са в напреднала фаза
Според съобщенията това е седмият снеговалеж в района през последните четири десетилетия
Резолюцията, приета с подкрепата на САЩ, засилва позицията на Рабат и предизвика напрежение с Алжир
Много представители на милициите са задържани и ще бъдат съдени в Сирия
Неговите усилия обаче бяха пресечени от премиерката на Италия
Решението идва на фона на зачестилите призиви към международната общност да обяви фронта Полисарио за терористична организация
Войната Израел-Иран окончателно застрашава пътуването на алжирския президент до земята на аятоласите
Фронтът е тясно свързан с ирански и руски интереси
Полисарио получи безпилотни дронове-камикадзе, предоставени от Иран
Алжир загуби ролята си на посредник в Сахел, влизайки в сблъсък с Мали и излагайки на риск собствената си сигурност и стабилност
Демонстрацията в Бамако е срещу намесата на Алжир във вътрешните работи на страната
Излязоха с остра декларация в нейна подкрепа
Подкрепяният от военните Абделмаджид Тебун нямаше срещу себе си реални опоненти
Алжир преживява постоянна ерозия на правата на човека
Фаворит е настоящият държавен глава - 78-годишният Абделмаджид Тебун