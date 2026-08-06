Италианската полиция проведе мащабна операция и успешно ликвидира сложна престъпна мрежа, специализирана в нелегалния трафик на мигранти от Северна Африка към Европа. Акцията, наречена с кодовото име „Фантом“, завърши с ареста на 8 алжирски граждани. Престъпната организация е действала на територията на три държави – Алжир, Италия и Франция.

С безкомпромисния си подход към разбиването на трафикантските мрежи Мелони действа с по-голяма решителност от много от колегите си в ЕС. Нейната политика показва, че борбата с нелегалния трафик на хора изисква не декларации, а реални действия на терен – отрязване на финансовите потоци, затягане на морския контрол и безмилостно преследване на престъпните организации. С тези си ходове тя се утвърждава като един от най-силните и последователни лидери на Стария континент, който държи на сигурността на своя народ.

Как е функционирала престъпната схема?

Разследването, започнало под ръководството на антимафия дивизията в Каляри, е разкрило перфектно структурирана йерархия. Провеждало се е набирането на желаещи да емигрират, предимно граждани на Алжир и Тунис. Организирал се е целият процес по отпътуване от пристанищния град Ел Кала посредством опасни, малки надуваеми лодки. Логистиката е включвала дори подкупване на представители на местната власт с цел по-лесно преминаване.

Ръководителят на групата – алжирски гражданин със статут на кандидат за убежище, е управлявал процесите от южната част на острова. Местната структура е отговаряла за посрещането на мигрантите, осигуряването на подслон и изготвянето на фалшиви документи за самоличност.

В Марсилия, Франция, е бил базиран основният финансов стълб на организацията, откъдето са пренасочвани паричните потоци за поддръжка на нелегалния бизнес.

Цената на опасния преход

Органите на реда са документирали най-малко пет тайни преминавания през Средиземно море през последните месеци, при които са транспортирани десетки мигранти. Всеки от тях е плащал сума от близо 2500 евро, за да стъпи на италианска земя.

Спецчастите са се намесили в ключов момент, тъй като мрежата е планирала мащабно разширяване на дейността си. Те са подготвяли закупуването на нови, по-бързи моторни лодки, с които да отворят още по-рентабилен маршрут между тунизийския остров Галит и Сардиния, като плановете им са включвали и паралелен трафик на наркотици. В акцията по задържането са участвали около 100 служители на правоприлагащите органи.

Джорджа Мелони е смела жена

Операция „Фантом“ не е просто поредната успешна полицейска акция – тя е директно доказателство за политическата воля на италианския премиер Джорджа Мелони. Докато по-голямата част от лидерите в Европейския съюз продължават да потъват в безкрайни бюрократични дебати, Мелони демонстрира истинска смелост и решителност. Тя за пореден път доказа, че е готова да защити суверенитета на страната си и да реши проблемите на италианските граждани с нелегалната миграция.