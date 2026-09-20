Изборите в Русия: Очаква се победа за партията на Путин

Управляващата партия „Единна Русия“ запазва пълния си контрол върху Държавната дума след проведените парламентарни избори, осигурявайки пълна приемственост в политическата линия на Кремъл. Този резултат гарантира на изпълнителната власт възможността да прокарва своите законодателни инициативи без съществена опозиция, което пряко ще оформи както вътрешнополитическия курс, така и външнополитическите действия на страната.

Първоначалните данни от екзитпол, публикувани след края на изборния ден, потвърждават убедителната победа за партията, свързвана с президента Владимир Путин. Според проучване на държавния Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ), „Единна Русия“ получава 49,4% от гласовете. Този показател е почти идентичен с резултатите от предишните избори през 2021 г., което за пореден път показва запазване на съществуващото статукво.

Освен победителите, в новия парламент влизат и други системни партии, които традиционно подкрепят ключовите политики на държавното ръководство. Втора сила остава Комунистическата партия с 14,2% от гласовете, а на трето място се нарежда националистическата Либерално-демократическа партия на Русия (ЛДПР), подкрепена от 10,7% от гласувалите.

Международните наблюдатели отбелязват, че вотът се е състоял в условия на строг държавен контрол – важен контекст при оценката на легитимността и крайното разпределение на силите. Макар победата на управляващите да беше очаквана, постигнатите проценти затвърждават политическата архитектура в Руската федерация и осигуряват търсената от Кремъл дългосрочна стабилност.