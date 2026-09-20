Русия затвори урните в Москва, избирателната активност мина 56%

Избирателните секции в Москва и в регионите на Русия, които живеят по московско време, вече затвориха след тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума. Вотът приключи в 20:00 часа московско време в Централния, Северозападния, Приволжкия, Южния и Севернокавказкия федерален окръг, както и в други региони със същата часова зона. Последните избирателни секции в страната ще затворят час по-късно - в 21:00 часа московско време - в Калининградска област.

След затварянето на секциите започва преброяването на бюлетините. Русия избира 450 депутати в Държавната дума, като половината места - 225 - се разпределят по партийни листи, а останалите 225 са за победителите в едномандатни избирателни райони. Мандатът на новия състав е пет години.

По данни на Централната избирателна комисия избирателната активност към края на деня надхвърля 56%, а Ройтерс съобщава, че в ранната вечер тя вече е била близо до 57%. По-рано през деня ЦИК отчете 55,08% активност към 18:05 часа московско време.

Паралелно с парламентарния вот в редица региони се провеждат избори за ръководители на субекти, регионални парламенти и органи на местното самоуправление. В Русия тази година се провеждат над 2200 кампании на различни нива.

Гласуване беше организирано и в контролираните от Русия части на Украйна. Украинските власти отхвърлят провеждането на руски избори на тези територии като нелегитимно, а Европейският съюз също оспорва законността им.

Това са първите избори за Държавната дума след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Ройтерс отбелязва, че повечето открито антивоенни кандидати не бяха допуснати до участие, а политическата среда остава силно ограничена. Първите резултати се очакват още тази вечер, а по-пълната картина - в понеделник.