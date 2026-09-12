Нова тайна за милиардера на Телеграм. Човек на Кремъл проговори
Телеграм стана основният източник на нефилтрирана информация за конфликта в Украйна
Следете всички новини, анализи и коментари за Държавна Дума. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Телеграм стана основният източник на нефилтрирана информация за конфликта в Украйна
Прекратява за неопределено време излъчванията на живо на своите пленарни заседания
Три вот за Държавната дума
Москва. Депутатът от руската Държавна дума Александър Сидякин предложи да се издигне кандидатурата на Едуард Сноудън за Нобелова награда, съобщи РИА Н...