Направиха тежък погром в най-елитния ни курорт

Две жени и мъж са задържани заради агресивно поведени в хотел на Златни пясъци, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията вчера по обяд е получен сигнал за инцидент в хотел, при който две жени нанасят увреждания по паркиран на паркинга на хотела лек автомобил и по стъклена врата на обекта.

Незабавно към мястото е насочен полицейски екип. Служителите установили двете жени, които буйствали, отказвали да се легитимират, да представят документи за самоличност и да изпълнят полицейските разпореждания.

При предприетите действия за задържането им с цел установяване на самоличността двете оказали съпротива. В ситуацията се намесил и мъж, който възпрепятствал действията на полицейските служители.

Поведението на тримата наложило използването на помощни средства. Ситуацията била овладяна, а нарушителите – задържани.