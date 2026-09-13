Направиха тежък погром в най-елитния ни курорт
Полицията все пак овладя ситуацията
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Полицията все пак овладя ситуацията
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Това е Ивайло Гроздев, който е подал заявлението в Столична община
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Главен комисар Атанас Илков каза, че се проверяват и клипове в социалните мрежи
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Щетите от погрома са за над 42 000 лв.
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