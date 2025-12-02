След погромите в София. Ето в какво състояние е столицата

След тежките погроми в столицата от понеделник вечертa, sутринта в центъра на София започна необичайно спокойно. По данни на БГНЕС обстановката е нормализирана, а следите от безредиците бързо са били заличени.

Най-сериозни щети са нанесени на офиса на ГЕРБ в район „Оборище“. Представители на партията ще дадат брифинг по-късно през деня, за да коментират пораженията и реакцията си на снощните събития.

Кръстовището на булевардите „Васил Левски“ и „Дондуков“, превърнало се в сцена на ожесточени сблъсъци, е изчистено. Контейнерите за смет, които бяха подпалени и използвани срещу полицаите, вече са прибрани. Стъклата на изпочупените полицейски автомобили ще бъдат подменени след извършения оглед.

Групите, замесени в най-сериозните провокации, ясно се отличаваха от мирно протестиращите в триъгълника на властта. Маскирани мъже, облечени в черно, хвърляха камъни, колци и пиратки по силите на реда, създавайки хаос и опасност за хората в района.

Очаква се в рамките на днешния ден СДВР да представи подробен отчет за броя на пострадалите служители и нанесените щети, както и информация за задържани лица.

На кръстовището на бул. "Дондуков и бул. "Васил Левски" в центъра на София вчера се стигна до погром. Все още има много отломки, колчета, които бяха изкъртени, бутилки, които бяха хвърлени срещу полицаи, както и изкъртени водосточни тръби.

Движението на градския транспорт е възстановено. Трамвайите си движат по "Дондуков", движат се и тролеите по булевард "Васил Левски". В момента полицаите отцепват само района между паметника на Васил Левски и Софийска математическа гимназия, както и района на "Дондуков" за коли.

Движат се само и единствено коли на хора, които живеят в района, тъй като в момента почистващи машини на Столичната община преминават през двата булеварда, за да почистят всички отломки от вчерашния протест. От полицията, уточниха, че след като бъде почистен булевардът, ще бъде възстановено и движението за автомобили.

