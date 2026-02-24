Стана ясно защо българите обичат чашката

Употребата на алкохол в България остава значим обществен и здравен проблем, въпреки че не може да се обобщи, че всеки българин пие прекомерно. Данните показват, че страната традиционно се нарежда сред държавите в Европа с висока консумация на алкохол на човек от населението.

Средното годишно потребление се оценява на около 10–12 литра чист алкохол на човек, като в тази стойност влиза и домашно произведеният алкохол, който трудно се отчита официално.

Консумацията е по-висока сред мъжете, при които по-често се наблюдава рисково пиене и развитие на зависимост. Притеснителна е и тенденцията младите хора да опитват алкохол в ранна възраст, както и разпространението на епизодично прекомерно пиене. Културните и социалните фактори също играят роля — алкохолът присъства на празници, семейни събирания и обществени събития, а домашната ракия е част от традицията, което допринася за по-висока обществена толерантност към употребата, пише "Блиц".

Последиците от злоупотребата са сериозни. Те включват повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и чернодробни увреждания, по-голям брой пътнотранспортни произшествия, случаи на домашно насилие и социални проблеми, както и негативно влияние върху психичното здраве и трудоспособността.

В същото време се наблюдават и положителни тенденции. Повишава се обществената информираност за вредите от прекомерната употреба, засилва се контролът върху шофирането след употреба на алкохол, а все повече хора ограничават консумацията по здравословни причини.

На този фон психолог обясни защо българинът все по-често обича да посяга към чашката. Българите пием, защото сме прекалено социално изолирани и може би емоционално неграмотни. Не знаем как да се справим със стреса и гнева си, със скуката по друг начин, освен да се упоим с поредната чаша, която ни дава илюзията за отпускане и може би за решаване на проблеми. Това каза психологът Светла Влахова, цитирана от Фокус. Алкохолът обаче не е решение на проблемите, а бягство от тях, подчерта тя.



"Човек посяга към чашата, може би защото е твърде слаб или може би не иска да погледне реалността и да се сблъска с проблемите си. Причините са в комбинацията от пълната ценностна деградация, липсата на смисъл и някаква генетична предразположеност към алкохола“, обясни психологът.



Консумацията на алкохол се превръща в ежедневие за българина, а алкохолът е превърнат в част от нашата национална идентичност.

"При нас е прието, че ракията е "лекарството“, което ни "лекува“ от всичко, а хората, които са трезвеници, са "предатели“, "скучни“ или "болнави“.



Пиенето е най-лесният начин да се почувстваме хора на традицията, а не си даваме сметка, че всъщност си вредим. Не казвам, че пиенето в приятна компания е нещо лошо, но когато това се превърне в ежедневие и когато започнем да се оправдаваме с други неща, тогава нещата излизат извън контрол“, коментира Светла Влахова.



Статистиката по отношение на престъпността и насилието, извършени след употреба на алкохол, са показателни, посочи психологът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com