Имало ли е взрив на потъналия кораб край Маслен нос

Военноморските сили изпълниха поставената им задача по издирването и обследването на потъналия риболовен кораб край Маслен нос. Това съобщи във Варна командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, който започна изявлението си с израз на съчувствие към близките на изчезналите моряци.

Като моряци разбираме тревогите на семействата и това, което са преживели. Морето е стихия, особено при тежки зимни условия“, заяви той. По думите на адмирала при подводния оглед не са установени пробойни, деформации или следи от взрив по корпуса на плавателния съд. Това на практика отхвърля спекулациите за евентуално попадане на мина или взривно устройство, съобщава "Блиц".

От началото на войната в Черно море ВМС са унищожили шест плаващи мини и различни боеприпаси, но в конкретния район и в деня на инцидента не е имало сигнали за миноподобни обекти.

Потъналият кораб е открит на 38 метра дълбочина, леко наклонен на десен борд, в тинест грунд. Корпусът е цял, но в ходовата рубка са установени счупени стъкла. След подадения сигнал за инцидента от Морския спасително-координационен център – Варна, ВМС са били потърсени за съдействие.

С разрешение от началника на отбраната фрегатата Фрегата „Дръзки" незабавно е насочена към района на потъването.

Заради тежките метеорологични условия – силен снеговалеж, леден дъжд и ниска видимост – други плавателни съдове са били принудени да се оттеглят. Основната тежест на операцията остава върху екипажа на „Дръзки“. През нощта корабът продължава издирването с прибори за нощно виждане. Вертолет се включва едва на следващата сутрин, след подобряване на времето, и извършва въздушно претърсване на широк периметър. На следващия ден следобед операцията по издирване на оцелели е прекратена.

По искане на областната управа на Бургас и с разрешение на Министерството на отбраната започва водолазна операция. Първоначално обектът е локализиран с хидроакустични средства. Последвалите спускания показват почти нулева видимост – около 50 сантиметра на дълбочина над 30 метра.

Тежководолази от военноморската база във Варна извършват допълнителен оглед. Използвани са и дистанционно управляеми подводни апарати.

Потвърдено е, че това е изчезналият риболовен кораб с бордови номер 8112.

