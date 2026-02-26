Кошмар на релсите! Влак прегази мъж

Мъж е загинал, след като тази сутрин е бил прегазен от влак в Пловдив, съобщиха от Български държавни железници (БДЖ).

Инцидентът е станал около 6:10 ч. По предварителни данни човекът е бил легнал на жп линиите между кварталите "Смирненски" и "Прослав".

Местопроизшествието е запазено от екип на 2 РУ, огледът се извършва от служители на сектор Разследване на престъпления по транспорта. Предприети са действия за установяване самоличността на жертвата, съобщиха от ОД на МВР в Пловдив.

Заради произшествието движението на влаковете по направлението Пловдив - София временно беше ограничено. Бързият влак за София, който по разписание трябваше да пристигне в столицата в 9:00 ч., натрупа закъснение от над 180 минути, след като престоя на гарата в квартал "Прослав". Засегнати са и други композиции в участъка, като пътниците са били уведомявани поетапно за промените в графика, съобщиха от БДЖ.

При подобни инциденти движението се възстановява едва след приключване на следствените действия. "Полицията пристига почти веднага, но докато не получим разрешение от разследващите органи, не можем да подновим движението", уточняват от БДЖ.

По случая е образувано досъдебно производство.

