Кошмарен ден за пътуващите с влак. Два инцидента  

Кошмарна се оказа съботата за пътуващите с влак.

Край Пазарджик влак и багер се сблъскаха на железопътен прелез край пазарджишкото село Овчеполци тази сутрин, като при инцидента няма пострадали хора, но са нанесени значителни материални щети по локомотива и строителната машина, съобщиха от пресцентъра на МВР – Пазарджик.

Инцидентът е станал на неохраняем прелез, където видимостта и спазването на правилата за предимство са критични.

Според предварителна и непотвърдена информация, шофьорът на багера е навлязъл в зоната на железния път, без да се съобрази с приближаващата композиция. Проверява се версията, че водачът е слушал силна музика в кабината си, поради което не е възприел звуковия сигнал на машиниста.

Сблъсъкът доведе до сериозни нарушения в графика на БДЖ. Влакът, пътуващ по направлението Панагюрище – Пловдив, престоя на място, а пътниците бяха принудително извозени с автобуси. Друга композиция, движеща се от Пловдив към Панагюрище, потегли от гара Овчеполци със закъснение от 130 минути след приключване на огледите.

Привечер друг инцидент се случи в Дяково.

Бързият влак №5621, пътуващ по направлението София – Благоевград, преустанови движението си на тази гара заради внезапна повреда в електрическата мотриса, потвърдиха от пресцентъра на „Холдинг БДЖ“.

Композицията е потеглила от столицата в 19:25 часа и е трябвало да пристигне в Благоевград в 21:45 часа. Вместо това, пътниците прекараха близо час на перона в очакване на информация за отстраняване на аварията или осигуряване на алтернативен транспорт.

Инцидентът на гара Дяково е поредният случай от серията технически откази, които бележат зимния график на железниците.

Към момента не е ясно дали от БДЖ са успели да изпратят резервен локомотив или автобуси за извозване на хората.

Подобни ситуации в участъка между Радомир и Дупница са критични, тъй като гарите са малки и не предлагат адекватни условия за престой при ниски температури.

