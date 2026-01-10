Кошмарен ден за пътуващите с влак. Два инцидента  

Кошмарна се оказа съботата за пътуващите с влак.
Край Пазарджик влак и багер се сблъскаха на железопътен прелез край пазарджишкото село Овчеполци тази сутрин, като при инцидента няма пострадали хора, но са нанесени значителни материални щети по локомотива и строителната машина, съобщиха от пресцентъра на МВР – Пазарджик.
Инцидентът е станал на неохраняем прелез, където видимостта и спазването на правилата за предимство са критични.
Според предварителна и непотвърдена информация, шофьорът на багера е навлязъл в зоната на железния път, без да се съобрази с приближаващата композиция. Проверява се версията, че водачът е слушал силна музика в кабината си, поради което не е възприел звуковия сигнал на машиниста.
Сблъсъкът доведе до сериозни нарушения в графика на БДЖ. Влакът, пътуващ по направлението Панагюрище – Пловдив, престоя на място, а пътниците бяха принудително извозени с автобуси. Друга композиция, движеща се от Пловдив към Панагюрище, потегли от гара Овчеполци със закъснение от 130 минути след приключване на огледите.
Привечер друг инцидент се случи в Дяково.
Бързият влак №5621, пътуващ по направлението София – Благоевград, преустанови движението си на тази гара заради внезапна повреда в електрическата мотриса, потвърдиха от пресцентъра на „Холдинг БДЖ“.
Композицията е потеглила от столицата в 19:25 часа и е трябвало да пристигне в Благоевград в 21:45 часа. Вместо това, пътниците прекараха близо час на перона в очакване на информация за отстраняване на аварията или осигуряване на алтернативен транспорт.
Инцидентът на гара Дяково е поредният случай от серията технически откази, които бележат зимния график на железниците.
Към момента не е ясно дали от БДЖ са успели да изпратят резервен локомотив или автобуси за извозване на хората.
Подобни ситуации в участъка между Радомир и Дупница са критични, тъй като гарите са малки и не предлагат адекватни условия за престой при ниски температури.
