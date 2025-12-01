Петков поведе погром! Маскирани ултраси атакуват централата на ДПС-Ново начало /СНИМКИ/

Кирил Петков поведе група маскирани ултраси срещу централата на ДПС-Ново начало. В края на протеста на ПП-ДБ стана ясно кой буни протестиращите да правят погроми. Кирил Петков призова митингуващите да се пренесат пред централите на ДПС-Ново начало и ГЕРБ. Повечето хора на площада се възмутиха, че недоволството им срещу бюджета се използва за политически цели и си тръгнаха. Една част обаче последва апела на Петков и тръгна срещу партийните централи на двете партии. Зад бившия лидер на промяната се оказаха маскирани ултраси от футболните агитки.

Пред сградата на ДПС-Ново начало имаше полицейска охрана. Протестиращите крещяха. След което преминаха в атака.

Маскираните ултраси започнаха да хвърлят бомбички по полицаите и централата на ДПС-Ново начало. Униформените служители са с каски, стигна се до напрежение между тях и група протестиращи, които се опитаха да щурмуват сградата на Централата на "ДПС-Ново начало". Вече има счупени стъкла по сградата на партийната структура.

Във въздуха полетяха яйца, шишета, протестиращите запалиха димки и хвърляха бомбички. Униформените използваха лютив спрей, за да разпръснат тълпата, предаде България он ер.

Движението по бул. "Васил Левски", около паметника Васил Левски, както и на кръстовището на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е ограничено.

Кирил Петков от "Продължаваме Промяната" обяви, че до минути шествието тръгва към централата на ГЕРБ, като ще мине през бул. "Дондуков", Ларгото и през целия бул. "Витоша".

