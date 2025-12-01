Политика

В разгара на погромите! Президентът вдигна юмрука

Поиска предсрочни избори

В разгара на погромите! Президентът вдигна юмрука
01 дек 25 | 23:11
Мира Иванова

В разгара на погромите, които извърши агитката ултраси на ПП-ДБ, президентът Румен Радев вдигна юмрука.

Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира.
Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона, написа Радев в профила си във Фейсбук.

Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", допълва държавният глава.

Автор Мира Иванова

