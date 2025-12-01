Политика

Вандали причинили тъмницата в София. Разкритие от министър

Всички налични екипи работят за бързото възстановяване на електрозахранването

01 дек 25 | 23:23
Мира Иванова

Стана ясно защо центърът на София потъна в мрак. Разследва се вандализъм. Това разкри министърът на енергетиката Жечо Станков с пост във Фейсбук.

Ето какво написа министър Станков:

Прекъсване на електрозахранването в част от центъра на София. Установен е дим от проходим колектор и едновременно изключване на 15 извода.

❌ Има съмнения за умишлена намеса и вандализъм – започната е проверка.

👉 МЕ, ЕРМ Запад и МВР работят по овладяване на ситуацията, осигуряване на безопасна среда за екипите на място и възстановяване на електрозахранването по алтернативна схема.

👉 Всички налични екипи работят за бързото възстановяване на електрозахранването.

