Обявиха щетите от погрома! Огромна сума
Данните изнесе Столичният инспекторат
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Данните изнесе Столичният инспекторат
Полицията излезе с информация за сина на Бобоков
Ние винаги сме били на една позиция, каза полупредседателят на ДБ
Снощи Кирил Петков поведе локали и футболни ултраси, които извършиха ужасни погроми
Всички налични екипи работят за бързото възстановяване на електрозахранването
Поиска предсрочни избори
Хората обявиха, че няма да допуснат повече разпространението на наркотици
Жените и децата назад, ще нападаме, крещели от "Възраждане"
Всички бяхме напръскани с боя, разказа Христина Кирилова
Насилието и вандализмът никога не са начинът, каза председателят на ЕК
И кабинетът осъди вандалските актове на "Възраждане"
Гражданите имат право на протест, но той трябва да е мирен, защото в противен случай се превръща във вандалщина и анархия, обяви ГЕРБ
Съобщение и от Столиична община
130 души са ранени при сблъсъците на радикали с полиция, над 400 са арестувани
София. Младежка група, извършвала вандалски прояви в трамвайни мотриси, е задържана в Осмо районно управление. Извършителите са четирима, но засега у...