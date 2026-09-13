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Ученици трошат трамваи

Ученици трошат трамваи

София. Младежка група, извършвала вандалски прояви в трамвайни мотриси, е задържана в Осмо районно управление. Извършителите са четирима, но засега у...

23 януари | 13:42
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