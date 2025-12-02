Вълна от остри коментари на общественици срещу позорния протест

Политически анализатори и журналисти изригнаха в социалните мрежи с остри коментари за погромите, извършени снощи след протеста на ПП-ДБ в центъра на София.

До ескалацията се стигна, след като Кирил Петков поведе локали и футболни ултраси към централата на ДПС.

От МВР съобщиха, че двама полицаи са по-сериозно пострадали, като единият е със счупен крак.

Евгени Михайлов

ППДБ, кефите ли се на погрома? Нали това искахте? Кефете се...!

А Резидентът доволно допива питието си и редактира изявлението си, което ченгетата от ДС са му подготвили.

Асим Адемов

Истинските разпоредители за безобразията са провокаторите:

- Асен Василев

- Ивайло Мирчев

- Кирил Петков

Стефан Ташев

Да уточним. Протестът е обявен пред общината и СДВР на Ларгото. Затова им е дадено разрешение. След което титанът Мирчев, Кирил Петков, Денков и Асен Василев насочват протеста да тръгне към централите на ДПС-НН и ГЕРБ. Мирчев искал там да има полиция, веднага и сега. Заплашва вътрешният министър, псувал Борисов по телефона.

И както си вървели великите протестиращи, изведнъж тръгнали провокатори. Само, че от видеа се вижда, че качулките тръгват с Кирил Петков и сие още от площада. Качулките са и на протеста преди това.

Мирчев искал там да има полиция, веднага и сега. Заплашва вътрешният министър, псувал Борисов по телефона. Много се извинявам, но това е пълен кретенизъм. Гледам и колеги пишат глупости, за тях е ясно те обслужват николаевските телевизии и няма как.

Както и сутринта написах отговорност носят организаторите. Така е по закон, но къде у ППДБ да търсят спазване на закона.

Виктор Димчев

Погромът над държавността срещу еврото не спира.

Дано ви харесва.

Хубаво ли е? Центърът на София е вече като Люлин в лошите години. И нагоре.

Хубаво ли е?

Николай Марков

ПП/ДБ, вие сте виновни! Организатори сте на държавен преврат.

Ще има ли ново влизане на Прокуратурата в сградата на Президентството? Асен Василев, Ивайло Мирчев и другите от заверата ще бъдат ли арестувани? ПП/ ДБ ще бъдат ли закрити по съдебен ред? Ще видим ли известен олигарх с пранги на краката? Ще разберем ли поне веднъж истината?

Заговорът трябва да бъде разкрит, господа управляващи! Длъжни сте.

Таня Скринска

“Тази сган громи пред дома ми!

Не е вярно, че всички са с маски! Изкъртиха всичко! Подпалиха всичко!”

Думи нямам!

Това ли е протест за бюджета и за една по-добра държава?!

Срам и позор!

Цветан Фиков

Елитът на нацията! Умният красивитет ПП-ДБ!

Соня Колтуклиева

Кириле, ти призова да се атакуват централите на ГЕРБ и ДПС. Настъпи хаос. Размирици. Погром. Трябва да носиш отговорност за това!

Соня Колтуклиева

Най-големият провокатор се обади. Стана ли ви сега ясно защо беше организирано всичко и как бяхте използвани, балъци?!

