Кметът на Враца готви съд заради издевателства пред дома му

Кметът на Враца Калин Каменов ще съди за издевателство над семейството му протестиралите вчера пред дома им. Това става ясно от публикация на градоначалника във Фейсбук. Напрежението възникна след демонстрация, организирана от партия „Възраждане“, която приключи пред кооперацията, в която живее кметът, и постави както политически, така и човешки въпроси за допустимите граници на протест.

Протестът пред дома на кмета и политическата ескалация

Припомняме, че вчера във Враца протестиращи се събраха на пл. „Суми“ и преминаха в шествие на общината, където демонстрацията им продължи пред общината. В последствие част от тях отидоха пред кооперацията, в която живее кметът на Враца, като се чуваха освирквания и викове „Оставка“. Протестът беше организиран от партия „Възраждане“.

Каменов е категоричен, че няма да позволи никой да тормози семейството му.

„Тези, които си мислят, че ще изливат злобата и простотията си върху децата ми, са се объркали сериозно. Протестът на „умните“, „красивите“ и „грамотните“ вАзрожденци тази вечер във Враца успя да разплаче децата ми, но мен, господа „мъжкари“, няма да уплашите“, заявява той.

Сигнали, правни действия и реакцията на семейството

Кметът на Враца посочва, че ще подаде сигнал в прокуратурата и ще заведе дело за издевателствата над семейството му от страна на протестиращите, които определя като група неграмотни индивиди, които си позволяват да упражняват тормоз над малки деца.

Той отбелязва, че по време протеста не е бил в града, но 5-годишният му син плакал в дома им, а той се опитал да го успокои по телефона, че няма защо да се страхува от „грозните хора навън, които крещят по него, кака му и майка му“.

Амбицията за съдебна битка и директно послание към протестиращите

„Утре следобед се прибирам и ще ви очаквам. Ако имате проблем с мен, че си давам здравето, енергията и цялото внимание за развитието на Враца, то заповядайте по всяко време. Ще ви очаквам, особено онези, които са обиждали жена ми и децата“, подчертава Калин Каменов.

Той обобщава, че това е постигнал протестът във Враца и допълва, че сред участниците в него е имало и нормални хора, които не са направили нищо лошо.

Политическият подтекст и финалният коментар на кмета

Каменов завършва с иронична препратка към скандалния транспарант на депутати от „Възраждане“: „#РефереРЕндум за повече мозък!“, завършва той с препратка към разпънатия в парламента от депутати от „Възраждане“ транспарант с надпис „Реферерендум за лева! Не на еврото!“.

